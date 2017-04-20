Самая полная в мире модель опубликовала селфи в нижнем белье

Самая полная в мире манекенщица Тесс Холлидей (Tess Holliday) опубликовала фотографию в нижнем белье на своей странице в соцсети Instagram. За обновлениями модели следят более 1,4 миллиона пользователей.

Модель опубликовала автопортрет из отеля в городе Лас-Вегас (американский штат Невада). Кадр с Холлидей набрал более 44 тысяч лайков в соцсети.

When you let the girls run free for breakfast bc you are in Vegas & #YOLO 🤷🏻‍♀️ #effyourbeautystandards A post shared by Plus Model🎀Mom 🎀Feminist🎠 (@tessholliday) on Apr 17, 2017 at 9:56am PDT

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В декабре 2016 года сообщалось, что Холлидей также опубликовала в Instagram селфи из гостиничного номера. На снимке она продемонстрировала, что не смогла запахнуть халат, который предоставили в отеле.

Тесс Холлидей — самая пышнотелая в мире работница модной индустрии. В январе 2015 года она подписала контракт с престижным модельным агентством Milk Model Management. Женщина носит 60-й российский размер одежды.