Самая полная в мире манекенщица снялась в нижнем белье

Самая полная в мире манекенщица Тесс Холлидей (Tess Holliday) опубликовала фотографию в нижнем белье на своей странице в соцсети Instagram. За обновлениями модели следят более 1,4 миллиона пользователей.

«Когда они пытаются затмить тебя и ты напоминаешь им, что это никогда не подвергалось сомнению», — подписала снимок манекенщица. Предположительно, она обращалась к ненавистникам, которые часто оставляют под ее фотографиями грубые комментарии. Кадр с моделью набрал более 40 тысяч лайков в соцсети.

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Также в ноябре 2016-го стало известно, что интернет-тролли отредактировали фотографию Холлидей, сделав из женщины кита.

В декабре сообщалось, что Холлидей опубликовала в Instagram селфи из гостиничного номера. На снимке она продемонстрировала, что не смогла запахнуть халат, который предоставили в отеле.

Тесс Холлидей — самая пышнотелая в мире работница модной индустрии. В январе 2015 года она подписала контракт с престижным модельным агентством Milk Model Management. Женщина носит 60-й российский размер одежды.