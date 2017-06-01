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Синоптики сообщили о 30-градусной жаре в Москве на следующей неделе

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На следующей неделе в Москву придет жаркая летняя погода, температура воздуха поднимется до отметок до 30 градусов по Цельсию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на специалиста центра погоды «Фобос».

В понедельник 5 июня дождливая погода сохранится, однако станет заметно теплее, уточняет телеканал «360». Столбики термометра покажут от 17 до 22 градусов. Ближе к выходным в Москву придет летняя жара на 25-35 градусов.

1 июня москвичей предупредили о надвигающемся сильном дожде и ветре с порывами до 15-20 метров в секунду, который продлится до 11 утра пятницы. Стихия может повредить линии электропередачи, обвалить деревья, снести широкоформатные и слабо укрепленные рекламные конструкции. В результате возможно возникновение заторов на дорогах, появление угрозы для автомобилей и людей.

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