Суд запустил банкротство «Главмосстроя»

Арбитражный суд Москвы ввел процедуру наблюдения, предварительный этап банкротства, в отношении корпорации «Главмосстрой», передает РИА Новости.

С заявлением о банкротстве компании обратился Инвестторгбанк, который в настоящее время проходит процедуру санации.

Задолженность в размере около 700 миллионов рублей перед банком включена в реестр требований кредиторов. Временным управляющим Главмостстроя утвержден Валерий Макаров. Рассмотрение дела о банкротстве по существу назначено на 1 декабря.

В заявлении истца поясняется, что корпорация Главмосстрой в конце октября 2013 года поручилась перед банком за головную структуру холдинга — ХК «Главмосстрой» по кредитам, выданным в 2012 году. Как отмечает агентство, стороны пытались достигнуть мирового соглашения, но это им не удалось.

В мае 2016 года процедура наблюдения была запущена судом в отношении холдинговой компании «Главмостстрой» по иску «Федеральной транспортной компании». Заявление о банкротстве «Главмосстроя» также подавала группа «Евроцемент».

«Главмосстрой» — строительная компания, входящая в группу «Базовый элемент» Олега Дерипаски. Специализируется на строительстве жилья, административных и торговых центров, объектов социальной инфраструктуры.

