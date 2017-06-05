Робби Уильямс споет в России Party Like a Russian

Британский певец Робби Уильямс приедет в Россию с двумя концертами. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 5 июня.
Музыкант выступит в Санкт-Петербурге 7 сентября, после чего отправится в Москву, где споет 10 сентября в СК «Олимпийский».
Концерты станут частью мирового тура артиста.
Организаторы российских шоу опубликовали сет-лист выступлений.
The Heavy Entertainment Show
Let Me Entertainment You
Monsoon
Party Like A Russian
The Flood
Freedom
Love My Life
Candy
Come Undone
Rudebox
Kids
Sweet Caroline
Motherfucker
Feel
Rock DJ
Angels
My Way
Отмечается, что список песен может незначительно поменяться.