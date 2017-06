Робби Уильямс споет в России Party Like a Russian

Британский певец Робби Уильямс приедет в Россию с двумя концертами. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 5 июня.

Музыкант выступит в Санкт-Петербурге 7 сентября, после чего отправится в Москву, где споет 10 сентября в СК «Олимпийский».

Концерты станут частью мирового тура артиста.

Организаторы российских шоу опубликовали сет-лист выступлений.

The Heavy Entertainment Show

Let Me Entertainment You

Monsoon

Party Like A Russian

The Flood

Freedom

Love My Life

Candy

Come Undone

Rudebox

Kids

Sweet Caroline

Motherfucker

Feel

Rock DJ

Angels

My Way

Отмечается, что список песен может незначительно поменяться.