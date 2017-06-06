«Лето» Левитана ушло с молотка в Лондоне за миллион долларов

Картина русского художника Исаака Левитана «Лето» продана на торгах Sotheby's в Лондоне за 909 тысяч фунтов стерлингов (1,1 миллиона долларов). Об этом сообщается на сайте аукционного дома во вторник, 6 июня.
Также в ходе торгов за 764,8 тысячи фунтов стерлингов (990 тысяч долларов) ушло с молотка полотно «Портрет Юрия Репина на набережной Неаполя» Ильи Репина. Работа Алексея Боголюбова «Вид Венеции с церковью Санта-Мария-дела-Салюте на расстоянии» была продана за 500 тысяч фунтов стерлингов (644,5 тысячи долларов).
Картины были выставлены на продажу в рамках недели русских торгов в Лондоне, стартовавших накануне. В понедельник, 5 июня, работы отечественных художников принесли аукционному дому Christie's 5 миллионов фунтов стерлингов (6,4 миллиона долларов).
17 мая на аукционе Sotheby's было продано полотно художника-авангардиста Казимира Малевича «Супрематическая композиция с полоской в проекции». Картина ушла с молотка за 21,2 миллиона долларов.