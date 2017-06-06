«Нэшвилл» сравнял счет в финальной серии Кубка Стэнли с «Питтсбургом»

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«Нэшвилл Предаторс» победил в четвертом матче «Питтсбург Пингвинс» и сравнял счет в финальной серии Кубка Стэнли. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча, прошедшая в ночь на вторник, 6 июня, завершилась победой «хищников» со счетом 4:1. В составе «Нэшвилла» отличились хоккеисты Калле Йернкрок, Фредерик Годро, Виктор Арвидссон и Филип Форсберг. У «Питтсбурга» гол на счету Сидни Кросби. Российский форвард «пингвинов» Евгений Малкин не отметился результативными действиями.

Пятая игра пройдет в ночь на пятницу, 9 июня, в Питтсбурге.