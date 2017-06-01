Малкин подрался с чернокожим соперником в финале Кубка Стэнли

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин устроил драку с чернокожим защитником «Нэшвилл Предаторс» Пи Кей Суббаном во втором матче финала Кубка Стэнли. Видео появилось на YouTube-канале SPORTSNET.

Эпизод произошел во время коммерческой паузы в третьем периоде при счете 4:1 в пользу «Пингвинс». Малкин, ставший автором одной из шайб, начал толкаться с другим игроком «Нэшвилла» Маттиасом Экхольмом. К ним подъехал Суббан. После короткого диалога между ними произошла стычка.

«Питтсбург» выиграл второй матч серии со счетом 4:1 и повел в финале — 2:0. Одну из шайб забросил Малкин. Третья встреча пройдет в ночь на 4 июня.