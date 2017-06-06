Следователи проверят заподозренную в призывах к суициду новокузнецкую церковь

Следственное управление СКР по Кемеровской области проведет проверку по факту появления в СМИ информации о том, что жители Новокузнецка начали находить в своих почтовых ящиках листовки с призывами к суициду. Об этом во вторник, 6 июня, сообщается на сайте ведомства.

Как отмечает «Интерфакс», речь идет о брошюрах, которые распространяет местная протестантская церковь Христиан Веры Евангельской Новоильинской. При этом юрист религиозного учреждения Ирина Яковлева, комментируя ситуацию в беседе с Русской службой «Би-би-си», заявила, что следователи просто проверяют попавшую в прессу информацию.

«У нас все официально, все зарегистрировано. То, что мы распространяем нашу религиозную литературу, это предусмотрено как нашим уставом, так и законом. (...) Каждое слово в этом тексте соответствует каноническому описанию Библии, которой пользуются как католики, так и православные», — сказала она, отметив, что текст из листовок печатается с 2014 года, однако привлек внимание он только теперь.

Ранее 6 июня в эфире телеканала «Россия 24» появился сюжет, посвященный брошюрам с «явными призывами к самоубийству». Как сообщается на сайте Вести.Ru, послания запечатаны в конверты с надписью «Лично тебе. Письмо особой важности». Внутри содержится текст с такими фразами, как «Я твой Отец, я предлагаю тебе больше, чем когда-либо мог предложить твой земной Отец. Я совершенный Отец, я жду тебя…», «Ты живешь плохо, тебе неуютно здесь... Приходи ко мне, и я воздам тебе все-все».

Священник Михайло-Архангельской церкви отец Василий, комментируя брошюры, посоветовал жителям Новокузнецка такую литературу не читать. «"Вернись домой, я устрою тебе праздник." Ну как можно вернуться домой, если этот человек и так у себя дома? Значит, ему предлагают в царство небесное, а царство небесное через смерть идет», — отметил священнослужитель.