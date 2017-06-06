Qatar Airways приостановила полеты в ряд стран Персидского залива

Авиакомпания Qatar Airways приостановила полеты в Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и в Бахрейн. Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.

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Официальная причина приостановки полетов не называется. В компании отметили, что все купившие билеты на отмененные рейсы смогут вернуть полную сумму за них, либо выбрать другой пункт прилета.

5 июня Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций, в том числе запрещенных в России «Исламское государство» (ИГ) и «Аль-Каида», а также в совершении действий по дестабилизации внутриполитической ситуации в этих арабских государствах. К их решению позже присоединились Йемен, Ливия, Мальдивская республика и Маврикий.

Позднее СМИ выяснили, что власти Катара заплатили террористам запрещенной в России террористической организации «Джабхат ан-Нусра» сотни миллионов долларов за освобождение из плена 26 членов королевской семьи, захваченных на юге Ирака.