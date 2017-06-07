Сотрудники музея истории ГУЛАГа отправятся в урановые рудники

Сотрудники музея истории ГУЛАГа проведут исследования на урановом руднике Бутыгачаг на Колыме. Об этом сообщает ТАСС.

«Там будет проведено сканирование пространства, 3D-фиксация всех построек, которые остались с лагерного времени. Мы должны это отсканировать максимально возможными техническими средствами, чтобы потом этот материал был представлен у нас в музее в Москве», — пояснил директор музея Роман Романов, чьи слова цитирует пресс-служба. Материал, собранный во время исследования лагерей Дальстроя, также будет передан местному краеведческому музею.

Директор музея рассказал, что в 2014 году исследования проводились в лагере Днепровский в Магаданской области, где технология 3D-сканирования пространства была опробована впервые. Собранные материалы теперь хранятся в Магаданском областном краеведческом музее.

«Колыма вписала свою трагическую страницу в историю нашей страны. История Дальстроя, всех тех многочисленных лагерей, которые здесь были 80 лет назад, — это страшные страницы, и ни в коем случае нельзя о них забывать», — резюмировал советник президента Михаил Федотов во время заседания рабочей группы по реализации государственной концепции увековечивания памяти политических репрессий.

В 1931 году был образован государственный трест «Дальстрой», который занимался золотодобычей, дорожным и промышленным строительством с использованием труда заключенных. Он был ликвидирован в мае 1957 года.