Поклонская назвала наглой ложью заявление Transparency о ее квартире в Донецке

Депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала недостоверной информацию о наличии у нее незадекларированной квартиры в Донецке. Об этом в среду, 7 июня, бывший прокурор Крыма рассказала Rambler News Service.

«Никакой квартиры в Донецке у меня нет и быть не может. Это наглая ложь. Все мое имущество журналисты увидели, пояснения получили», — заявила она.

Парламентарий пообещала направить запрос в прокуратуру, чтобы специалисты разобрались, кто и на кого регистрировал собственность в Донецке, если такая существует.

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«Я предполагала, что так называемые борцы с коррупцией "пилят" расследования именно так. (...) А вот сами общественники на призыв показать, где они живут, так и не отозвались. Не кажется подозрительным?» — сказала Поклонская. Она добавила, что взяла свою фамилию в 2004 году.

Ранее в среду российское отделение международной антикоррупционной организации Transparency International опубликовало сведения о доходах Поклонской. В материале утверждается, что депутат скрыла наличие квартиры в Донецке.

Расследование Transparency показывает, что жилье зарегистрировано на Наталью Владимировну Дубровскую (сообщается, что это девичья фамилия Поклонской, хотя публичных подтверждений этому нет). В украинском реестре налогоплательнищиков хозяйка квартиры зарегистрирована под номером 2929721948, пять первых цифр которого соответствуют количеству дней с 1 января 1900 года до даты рождения человека. По подсчету Transparency выходит, что это 18 марта 1980 года — день рождения Поклонской. Также отмечается, что в телефонном справочнике Украины есть лишь одна Дубровская Наталья Владимировна с такой датой рождения, и адрес ее регистрации совпадает с местом, где выросла депутат.