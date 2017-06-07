Transparency International заподозрила Поклонскую в сокрытии квартиры в Донецке

Российское отделение международной антикоррупционной организации Transparency International считает, что депутат Госдумы и зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская не задекларировала квартиру в Донецке. Об этом сообщается на сайте организации в среду, 7 июня. Согласно сведению о доходах, у парламентария нет в собственности недвижимости и автотранспорта.

Как говорится в материале, «во множестве неофициальных биографий Поклонской в интернете утверждается, что ее девичья фамилия — Дубровская». При этом организация отмечает, что «документальных подтверждений этому в публичном доступе нет».

Transparency International, отталкиваясь от этих данных, проверила Государственный реестр прав на недвижимое имущество Украины и выяснила, что за Дубровской Натальей Владимировной числится квартира площадью 29,9 квадратных метра в Донецке. Там же содержится и украинский номер налогоплательщика — 2929721948, пять первых цифр которого соответствуют количеству дней, прошедших с 1 января 1900 года до даты рождения человека.

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Организация посчитала, что день рождения владельца недвижимости — 18 марта 1980 года, это совпадает с датой рождения Поклонской. Также отмечается, что в телефонном справочнике Украины есть лишь одна Дубровская Наталья Владимировна с такой датой рождения, и адрес ее регистрации совпадает с местом, где выросла Поклонская.

На основе этих данных Transparency утверждает, что депутат владеет квартирой на территории, находящейся под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики, и должна была указывать ее в своих налоговых декларациях еще с 2014 года, когда была прокурором Крыма.

5 июня Поклонская сообщила, что рассталась с мужчиной, которого ранее называла своим мужем. Таким образом она объяснила отсутствие данных о супруге в декларации о доходах за прошлый год.

В конце мая стало известно, что партия «Яблоко» направила запрос в прокуратуру с требованием проверить, почему Поклонская не указала в своей декларации сведения о доходах мужа и автомобиль. 20 мая расследование в отношении парламентария анонсировал глава российского отделения Transparency International Илья Шуманов.