В Крыму ответили на идею Киева выставить России счет за разбитые дороги

Вице-премьер, министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Дмитрий Полонский прокомментировал идею Киева выставить Москве счет за разбитые дороги. В беседе с «Лентой.ру» в среду, 7 июня, он заявил, что регион сам может предъявить серьезные претензии Киеву за разрушенную при украинской власти инфраструктуру.

«Средства на дороги Крыма и в период нахождения полуострова выделялись в таких размерах, что это было больше похоже на издевательство, чем на содержание дорог. Если кому-то и надо предъявить претензии за разрушенные крымские дороги, то это мы можем выставить счет Киеву, потому что за 23 года аннексии Украиной полуострова вся инфраструктура пришла в полнейшую негодность», — высказал мнение Полонский.

Ранее в среду сообщалось, что исполняющий обязанности заместителя «Укравтодора» Александр Харченко в ответе на запрос украинского издания «Главком» рассказал, как Киев может потребовать у России средства за разбитые дороги в Крыму. «Механизм осуществления защиты прав и интересов Украины определен порядком (...) рассмотрения в зарубежных юрисдикционных органах дел с участием иностранного субъекта и Украины», — отметил он.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года в результате прошедшего на полуострове референдума. Киев отказывается признать итоги плебисцита. В Москве со своей стороны подчеркивают, что процедура вхождения региона в состав РФ соответствовала международному праву, и называют вопрос о принадлежности региона закрытым.