Шойгу предложил китайскому коллеге подписать дорожную карту сотрудничества

Министр обороны России Сергей Шойгу на встрече в Астане предложил главе минобороны КНР Чан Ваньцюаню подписать дорожную карту развития сотрудничества в военной области между двумя странами на 2017-2020 годы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Россия и Китай готовы совместными усилиями защищать мир и укреплять международную безопасность», — подчеркнул Шойгу.

По словам российского министра, высокая интенсивность двусторонних переговоров «свидетельствует о конструктивном диалоге по всему комплексу проблем глобальной и региональной безопасности».

По мнению Шойгу, отношения России и Китая «находятся на высоком уровне, стабильно развиваются», напомнив о недавней встрече президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в рамках международного форума «Один пояс, один путь».

Шойгу выразил уверенность, что «сегодняшняя встреча послужит дальнейшему укреплению двустороннего стратегического партнерства».