Купленное за 13 долларов кольцо продали на аукционе за 854 тысячи долларов

На торгах аукционного дома Sotheby's, прошедших в Лондоне, с молотка ушло кольцо с бриллиантом. За украшение, которое изначально приняли за дешевую бижутерию, отдали 854 тысячи долларов. Об этом в четверг, 8 июня, сообщает CNN.

Владелец кольца, имя которого не называется, купил его в 1980-х годах на распродаже. Тогда он отдал за украшение всего 13 долларов.

После того как камень оценили эксперты, оказалось, что это бриллиант весом более 26 карат. Оценочная стоимость украшения составляла от 323 тысяч до 452 тысяч долларов.

В начале апреля 2017 года на аукционе в Гонконге продали бриллиант весом 59,6 карата. По оценке специалистов лаборатории Геммологического института Америки (GIA), «Розовая звезда» входит в подгруппу Тype IIa. К ней относятся только два процента всех ограненных бриллиантов. Представители этой группы по своему химическому составу являются самыми прозрачными и отличаются оптической чистотой.