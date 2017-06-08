В Израиле обнаружили останки пропавшего священника из России

Останки пропавшего четыре года назад священника из России Василия Варламова обнаружены недалеко от Иерусалима. Эту информацию подтвердил Глава отдела полиции по работе с русскоязычными СМИ майор Михаил Зингерман, передает NEWSru.co.il.

Зингерман рассказал, что в конце апреля этого года в районе арабской деревни Хизмэ, к северу от Иерусалима, на территории Палестинской автономии, были найдены человеческие останки, которые были переданы на экспертизу.

Исследование на основании ДНК-анализа показало, что они принадлежат гражданину России Василию Варламову. Результаты экспертизы также однозначно указывали на то, что смерть не носила насильственный характер. Дело об исчезновении и гибели Варламова израильской прокуратурой закрыто.

По словам представителя полиции, с момента исчезновения священника правоохранительные органы находились в постоянном контакте с его семьей, проживающей в России, и с представителями Русской православной церкви в Израиле. Как только стало известно, что найдены останки Варламова, об этом сообщили его жене. Священника похоронили в одном из монастырей Яффы.

Клирик Нижегородской епархии протоиерей Василий Варламов пропал без вести в августе 2013 года. Он находился в Израиле в паломнической поездке с женой и дочерью, а незадолго до исчезновения обращался к врачам в связи с плохим самочувствием. После получения необходимой медицинской помощи отец Василий вернулся в гостиницу. Утром 17 августа он вышел из гостиницы прогуляться и не вернулся. При себе у него не было ни мобильного телефона, ни кредитной карточки, по которым можно было определить его местоположение. О происшедшем были поставлены в известность посольство Российской Федерации и Русская духовная миссия в Иерусалиме. Отдел по розыску пропавших без вести не публиковал формального сообщения для СМИ об исчезновении Василия Варламова.