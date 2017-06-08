Мелания Трамп переедет в Белый дом в июне

Первая леди США Мелания Трамп, пока не присоединившаяся к своему супругу и главе государства Дональду Трампу в Белом доме, переедет в Вашингтон 14 июня, пишет Politico.

Отмечается, что теперь, когда 11-летний сын Трампов Бэррон закончил учебный год, Мелания вместе с ним переедет в резиденцию.

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Родители Меланьи также будут часто посещать столицу, чтобы проводить время с внуком.

Инаугурация Трампа состоялась 20 января 2017 года. Сразу после вступления в должность он переехал в президентскую резиденцию в Вашингтоне. Однако Мелания осталась в Нью-Йорке вместе с 11-летним сыном Бэрроном, чтобы мальчик мог закончить учебный год в своей школе. Президентская чета прожила порознь почти полгода.

