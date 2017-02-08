Пентагон арендует помещение в Трамп-тауэр

Пентагон рассматривает вопрос об аренде помещения в небоскребе «Трамп-тауэр». Об этом сообщает CNN во вторник, 8 февраля.

Как объяснил представитель военного ведомства, это необходимая мера на случай, если президент США Дональд Трамп решит посетить свой небоскреб на Манхэттене. Речь прежде всего идет о контроле за «ядерным чемоданчиком» — согласно правилам, специально назначенные офицеры Вооруженных сил должны находиться в непосредственной близости от него и президента лично.

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По словам Джареда Хоровитца, ведающего вопросами аренды в «Трамп-тауэр», снять этаж площадью до 1440 квадратных метров обойдется в 1,5 миллиона долларов в год.

Официальной резиденцией президента США является Белый дом, однако с 22 января 2017 года жена Трампа Мелания и сын Бэррон покинули Белый дом, поскольку ранее было решено, что мальчик окончит учебный год в своей школе в Нью-Йорке, и до тех пор мать останется с ним.