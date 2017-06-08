Депутата «Блока Петра Порошенко» избили в коридоре Николаевского облсовета

Видео: vesti-ukr.com

В коридорах Николаевского областного избили депутата от «Блока Петра Порошенко» (БПП). Об этом в четверг, 8 июня, сообщает украинское издание «Вести».

Как отмечает ресурс, ссора между членами облсовета Владимиром Фроленко от «Оппозиционного блока» и Федором Барной от БПП возникла на заседании бюджетной комиссии. После этого депутаты вышли в коридор. На записи видно, как Фроленко бьет Барну, которого держат другие участники потасовки.

После того как заместитель спикера областного совета разнял депутатов, Фроленко вновь набросился на Барну.