В результате аварии автобуса в Зимбабве погибли 43 человека

В результате аварии автобуса на севере Зимбабве погибли 43 человека. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на представителей местной полиции.

«Пассажирский автобус направлялся к границе с Замбией. Водитель не справился с управлением на одном из крутых поворотов и машина врезалась в дерево. На месте происшествия работают следователи и медики», — заявил пресс-секретарь зимбабвийской полиции Шарити Чарамба.

4 марта 2016 года в Зимбабве в результате столкновения двух автобусов погибли не менее 30 человек, травмы и ранения получили 36 пассажиров. Столкновение произошло на трассе, соединяющей столицу государства, Хараре, и город Булавайо на юго-западе страны. У одного из автобусов лопнула шина и его вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с другим транспортным средством практически лоб в лоб.