Рассыпавшему 12 миллионов рублей байкеру в Петербурге собрали половину суммы

В полицию Санкт-Петербурга принесли пять с половиной из 12 миллионов рублей, которые рассыпал по трассе мотоциклист, пишет kp.ru в пятницу 9 июня.

Полтора миллиона еще в день инцидента, 6 июня, стражам порядка сдали сотрудники дорожной службы. Деньги они собирали на Западном скоростном диаметре (ЗСД) вместе с неравнодушными автомобилистами.

Еще четыре миллиона рублей вечером 8 июня принесла в полицию супружеская пара пенсионеров, узнав о происшествии из СМИ. В тот же день к правоохранителям обратился предполагаемый владелец денег. 40-летний мужчина рассказал, что он бизнесмен, а 12 утраченных им миллионов представляли собой выручку фирмы.

Момент, когда деньги выпали с мотоцикла, сняла видеокамера на ЗСД. Это произошло в районе развязки с Богатырским проспектом, где железный конь подскочил на дорожном стыке.