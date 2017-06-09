Депутат Рады «нашел» на территории России диверсионно-террористический центр

Депутат Верховной Рады Украины Антон Геращенко заявил, что на территории России действует некий диверсионно-террористический центр, сотрудники которого устраняют врагов РФ в других странах. Об этом парламентарий сказал в прямом эфире телеканала «112 Украина».

«На территории РФ создан и функционирует диверсионно-террористический центр, задача которого такая же, как была в советские годы, — уничтожение врагов России на территории других стран», — рассказал Геращенко. По словам депутата, сотрудники этого центра покушались и на него.

Он также вновь бездоказательно обвинил российские спецслужбы в причастности ко всем резонансным убийствам на Украине в последние годы.

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Геращенко регулярно выдвигает версии об участии России в терактах и убийствах видных общественных деятелей на Украине. В частности, 8 июня он высказал мнение, что взрыв на территории посольства США в Киеве могла устроить РФ. Ранее в тот же день неизвестный бросил в здание дипмиссии взрывное устройство.

В январе советник главы украинского МВД Зорян Шкиряк сообщил о том, что на Геращенко готовилось покушения. Исполнителями должны были стать двое украинских граждан, бывшие заключенные, которые отбывали наказание на территории Крыма.

Украинские официальные лица регулярно выступают с экстравагантными обвинениями в адрес России. В Москве отвергают эти обвинения, указывая на их абсурдность и отсутствие доказательств.