Набиуллина сочла колебания рубля проблемой для экономики

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина считает колебания курса проблемой для российской экономики. Об этом она заявила, выступая с докладом в Госдуме, передает Rambler News Service. По словам Набиуллиной, в волатильности рубля нет ничего хорошего.

«Поэтому мы поддерживаем введение бюджетного правила, которое позволяет снизить колебания курса рубля от внешней конъюнктуры, от цен на нефть», — заявила глава Центробанка. При этом она еще раз заявила о приверженности плавающему курсу.

Материалы по теме Активы судного дня Почему инвесторы начали готовиться к глобальному конфликту

«Банк России твердо уверен в преимуществе плавающего курса. Мы считаем, что попытки воздействовать на курс, чтобы заставить его вопреки рыночным факторам двигаться в одну или другую сторону, абсолютно не полезны для российской экономики», — пояснила Набиуллина. По ее словам, важен не сильный или слабый рубль, а стабильность курса.

Суть бюджетного правила состоит в том, что все нефтегазовые доходы, полученные от превышения ценой нефти установленного уровня отсечения, направляются не на расходы бюджета, а в резервы. Планируется, что бюджетное правило заработает в полную силу с 2019 года, но по сути оно уже применяется, так как министерство финансов с февраля направляет все дополнительные нефтегазовые доходы на покупку валюты.