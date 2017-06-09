РЕН ТВ получил приз Promax BDA Global Excellence Awards 2017

Телеканал РЕН ТВ стал серебряным призером международной премии за выдающиеся достижения в области телевизионного маркетинга и дизайна PromaxBDA Global Excellence Awards 2017, сообщает телеканал.

Награду получил эфирный проморолик «Опустевший город». Он отмечен в номинации «Промо регулярного слота» (линейка 100 процентов КИНО). Авторы видео — Михаил Тукмачев и Василий Резниченко.

В престижной премии PromaxBDA Global Excellence Award участвуют только медиалидеры со всего мира, отмечается в сообщении. В 2017 году эфирное промо РЕН ТВ впервые за всю историю телеканала боролось за награду сразу в шести номинациях — наравне с такими титанами индустрии, как Sony, CNN, HBO и FOX.

