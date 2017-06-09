В Каталонии определились с датой референдума о независимости

Референдум о независимости Каталонии состоится 1 октября этого года. Об этом заявил глава автономной области Карлес Пучдемон (Carles Puigdemont), передает Reuters.

По его словам, вопрос, который вынесут на плебисцит, будет звучать следующим образом: «Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?»

25 мая El Pais со ссылкой на источники в правительстве королевства сообщила, что Мадрид готов принять все меры для того, чтобы не допустить проведения референдума о независимости Каталонии.

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14 февраля Конституционный суд Испании назвал незаконными две резолюции, принятые каталонским парламентом, которые предполагали проведение плебисцита.

Каталония — автономия на северо-востоке Испании. В последнее время в королевстве значительно усилились сепаратистские настроения. В конце сентября прошлого года парламент Каталонии одобрил резолюцию о проведении плебисцита о выходе из состава Испании, однако конституционный суд аннулировал действие этого закона.