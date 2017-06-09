Медведев назвал срок окончания строительства первой очереди ЦКАД

Завершение строительства первой очереди Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) перенесено на 2019 год, однако больше отсрочек быть не должно. Об этом в пятницу, 9 июня, сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

«Это уже финальный срок — коллеги меня заверили в том, что он является реалистичным и все будет сделано в этот период», — подчеркнул глава правительства на совещании по строительству ЦКАД в Подмосковье.

Премьер-министр также рассказал, что подписал постановление, корректирующее правила выделения денег на содержание и ремонт дорог федерального значения. По его словам, эти изменения «позволят увеличить интервал между капитальным ремонтом, что даст экономию денег, по расчетам Минтранса, порядка 15 миллиардов рублей в год».

Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги примерно в 50 километрах от МКАД является одним из приоритетных государственных инфраструктурных проектов. Ее возведение ведется в рамках пяти пусковых комплексов. Один из них пройдет от Минского шоссе до М10 по территориям подмосковных Наро-Фоминского, Одинцовского, Истринского и Солнечногорского районов, а также Звенигорода. Общая протяженность этого участка ЦКАД составляет более 76 километров, 28 из которых — новая дорога.

Завершить строительство в Подмосковье первой очереди ЦКАД ранее планировалось в 2018 году.