Следовавший из Москвы в Ереван автобус упал в кювет под Воронежем

Рейсовый автобус Москва — Ереван съехал в кювет в Воронежской области, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Инцидент произошел утром во вторник, 13 июня, на 717 километре трассы М-4 «Дон». Отмечается, что 35-летний водитель не справился с управлением. Всего в транспортном средстве находились 39 человек.

В ДТП пострадали три человека, в том числе двое детей — семилетний мальчик из Краснодарского края и девятилетняя девочка из Костромской области. С травмами средней степени тяжести их доставили в Богучарскую больницу.

Полиция проводит проверку произошедшего и решает вопрос о размещении пассажиров в гостиницах до прибытия другого автобуса.

В ночь на 12 июня автобус с православными паломниками, которые возвращались в Читу после поездки по святым местам, упал с насыпи в районе поселка Хохотуй. В нем находился 51 человек. Общее число жертв аварии на текущий момент составляет 14 человек.