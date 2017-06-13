В Совфеде отреагировали на планы сената США ввести новые санкции против Москвы

Ряд представителей политической элиты США намерены сорвать любые позитивные договоренности, которые могут быть достигнуты в ходе анонсированной встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на полях G20. Такую точку зрения высказал член комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов, передает RT во вторник, 13 июня.

«Американский Конгресс продолжает нагнетать антироссийскую истерию и делать все возможное, чтобы не допустить на первой встрече Трампа и президента России Путина каких-либо позитивных договоренностей, которые могут улучшить наши отношения или задать вектор их потеплению», — сказал Морозов.

Таким образом он прокомментировал сообщение о подготовке американскими сенаторами законопроекта, предполагающего ужесточение антироссийских санкций. По его словам, за этим стоит «в первую очередь "партия войны", в которую вошли уже и республиканцы, и демократы, и Пентагон».

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Ранее во вторник стало известно, что члены сената Конгресса США договорились о новых мерах, призванных оказать давление на Россию. Кроме того, американские законодатели планируют лишить Белый дом права самостоятельно снимать уже действующие антироссийские ограничения.

Новые меры будут введены «в ответ на нарушение территориальной целостности Украины и Крыма, наглые кибератаки и вмешательство в выборы (президентские выборы в США в 2016 году — прим. «Ленты.ру») и продолжающуюся агрессию в Сирии». Они будут включать в себя обязательное рассмотрение вопроса снятия санкций с Москвы еще до того, как это захочет сделать Белый дом, пояснил журналистам председатель сенатского комитета по иностранным делам Боб Коркер.

Спецслужбы и ряд политических деятелей США возлагают на Россию ответственность за серию кибератак, совершенных во время избирательной президентской кампании в стране. Об этом, в частности, говорится в рассекреченной версии доклада, подготовленного ЦРУ, ФБР и АНБ и опубликованного в начале января. В документе утверждается, что Владимир Путин лично распорядился организовать кампанию для того, чтобы повлиять на выборы в США и добиться победы Трампа. Москва последовательно отвергает все обвинения.