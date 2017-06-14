Заморившим сына голодом из-за заменителей молока бельгийцам дали условный срок

Суд бельгийского города Дендермонде в провинции Восточная Фландрия приговорил к шести месяцам тюрьмы условно супругов, чей сын умер от недоедания и обезвоживания из-за заменителей молока. Об этом сообщает в среду, 14 июня, портал deredactie.be.

По его информации, пару признали виновной в смерти семимесячного ребенка. Согласно вердикту, родители явно знали, что младенец выглядит бледным и имеет недостаточный вес, но не приняли никаких мер. В этой связи суд постановил, что супруги умышленно не давали сыну еду, однако условного срока наказания для них будет достаточно.

Прокурор просил для бельгийцев 18 месяцев тюрьмы, адвокат в свою очередь настаивал на оправдании подзащитных. По его словам, пара не понимала, что малыш недоедает.

Портал сообщает, что родители, управляющие лавкой натуральных продуктов, считали, что у их сына была непереносимость лактозы и глютена. Из-за этого они кормили его заменителями натурального молока, в том числе кукурузным и рисовым, которые продавали в своем магазине. Родители заявили, что мальчик не имел каких-либо серьезных проблем со здоровьем, хотя у него были «некоторые умеренные проблемы с пищеварением».

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Младенец умер три года назад — 6 июня 2014 года. Родители сообщили, что малышу резко стало плохо после того, как его покормили гречневым молоком. Супруги первоначально поехали к врачу-гомеопату, который сразу же отправил их в больницу. Однако ребенок скончался до того, как его доставили в отделение неотложной помощи. Как отмечается, в этот момент он весил 4,3 килограмма, то есть примерно в два раза меньше нормального.

По информации Nieuwsblad, мальчика звали Лукас, его матери 30 лет, а отцу — 34 года. Они рассказали, что вес у мальчика рос нормально, и в полгода он весил шесть килограммов. Потом он действительно похудел, однако пара ни разу не показывала ребенка врачам. У супругов есть еще три дочери.

В 2015 году в США родители, сознательно морившие голодом своего 9-летнего сына, страдающего аутизмом, получили по 40 лет тюрьмы.