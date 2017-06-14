Президент Литвы купила украинским военным в Донбассе телескоп

Президент Литвы Даля Грибаускайте подарила воюющим в Донбассе украинским военным телескоп, который приобрела на собственные средства. Об этом в среду, 14 июня, рассказал президент Украины Петр Порошенко во время посещения военного госпиталя в Донецкой области, передает «Гордон».

По словам главы украинского государства, Грибаускайте передала для командования АТО (антитеррористической операции — так в Киеве называют боевые действия в Донбассе) 150 телескопов, приобретенных общественными организациями. «А этот она купила за собственные деньги», — отметил Порошенко, вручая один телескоп военнослужащим.

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Украинский президент также подчеркнул, что «Литва была первой страной, поставившей нам летальное оружие».

С Грибаускайте Порошенко встречался 9 июня в Харькове. В ходе мероприятия он пообещал, что подпишет закон о восстановлении курса страны на членство в НАТО.

Вооруженный конфликт в Донбассе вспыхнул весной 2014-го после того, как Киев начал силой подавлять выступления в Донецкой и Луганской областях, вызванных сменой власти на Украине.