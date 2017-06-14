У певицы Лорд нашли посвященный луковым кольцам аккаунт в Instagram

Новозеландская певица Лорд (настоящее имя — Элла Мария Лани Йелич-О’Коннор) вела тайный Instagram-аккаунт, посвященный луковым кольцам в панировке. Об этом сообщает портал Newshub, корреспонденты которого посвятили увлечению исполнительницы целое расследование.

На странице под названием onionringsworldwide публиковались фотографии луковых колец. В подписях к снимкам присутствовали рецензии, кольцам также выставлялась оценки по пятибальной шкале.

В заметке отмечается, что связь Лорд с аккаунтом прослеживается по данным геолокации фотографий — снимки колец делались в тех же местах, где певица выступала на концертах.

Помимо этого, верифицированный аккаунт Лорд lordemusic находился в подписчиках onionringsworldwide. Всего страницу кулинарного критика зафолловили 24 человека, многие из которых — друзья и члены группы новозеландской певицы.

Журналисты также нашли в рецензиях речевые обороты и лексику, похожую на ту, что Лорд использует в текстах песен. Отмечается и сходство пальцев — на фото с луковыми кольцами они «явно женские» и с короткими ногтями.

Корреспонденты портала связались с официальным представителем Лорд, однако тот отказался комментировать их расследование. Вскоре после этого аккаунт onionringsworldwide был удален.

Лорд прославилась после того, как в 2013 году выпустила дебютный сингл Royals, который принес ей премию «Грэмми» и стал хитом по всему миру. На тот момент ей было 16 лет.