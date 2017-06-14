При взрыве на железнодорожной платформе на севере Москвы пострадал ребенок

При взрыве на железнодорожной платформе на севере Москвы пострадал один человек. Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, в среду около 21:15 на платформе Гражданская Рижского направления Московской железной дороги при движении в сторону области произошел взрыв мощного пиротехнического устройства.

«В результате травмы получил подросток. У него повреждены рука и голова. Мальчик госпитализирован, инфраструктура железной дороги повреждений не получила», — сказал собеседник редакции.

Он уточнил, что, по предварительным данным, инцидент стал следствием хулиганства самого ребенка. «Вероятнее всего, в руках у мальчика взорвалась петарда, которую он хотел запустить», — отметил источник. На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции.

В свою очередь, источник «Ленты.ру» в медицинских кругах сообщил, что состояние мальчика расценивается как стабильно тяжелое. Сейчас его везут в травматологическое отделение одной из столичных детских клиник.