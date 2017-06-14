Советник Порошенко грубо ответил Азарову на «рваные трусы»

Советник президента Украины Петра Порошенко Олег Медведев резко ответил бывшему премьер-министру страны Николаю Азарову, который назвал безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом «рваными трусами». Ответ он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Рваный кондом (презерватив — прим. «Ленты.ру») жалуется на рваные трусы», — написал Медведев. Позднее он удалил пост, однако скриншот записи опубликовало украинское издание «Вести».

Днем ранее Азаров, комментируя безвизовый режим Украины с ЕС, назвал его рваными трусами. «Прошло три года с момента государственного переворота. Теперь Украина — цэ Европа. Что страна получила в результате — только рваные трусы», — высказался бывший глава правительства.

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11 июня президент Украины Петр Порошенко в честь начала действия безвизового режима между страной и ЕС процитировал русских классиков и заявил об окончательном разрыве «с Российской империей». Перед этим глава государства запустил таймер обратного отсчета до отмены визового режима.

После начала действия соглашения граждане Украины смогут находиться в Шенгенской зоне не более 90 дней в течение полугода. На работу и учебу в ЕС новые правила не распространяются.