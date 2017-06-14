В утонувшем в нью-йоркском пруду внедорожнике нашли три трупа

Полиция штата Нью-Йорк обнаружила в кузове утонувшего в пруду внедорожника Ford Explorer три трупа. Об этом сообщает Associated Press.

Как уточняет агентство, находка была сделана после того, как полиция города Талли (округ Онондага) опубликовала сообщение о розыске двух женщин (26 и 34 лет) и пятилетней девочки.

Пока судмедэксперты не подтвердили, что именно их тела обнаружили в салоне автомобиля, однако пропавшие без вести женщины управляли именно Ford Explorer. По данным полиции, они направлялись к пруду, чтобы устроить пикник.

В 2013 году шестеро подростков погибли, после того как их внедорожник попал в ДТП в пригороде Кливленда (штат Огайо), перевернулся, упал в болото и утонул. Тогда девушка-водитель и пятеро пассажиров не смогли выбраться и захлебнулись. Два подростка выжили и пробежали несколько сотен метров до дома, откуда вызвали спасательные службы.