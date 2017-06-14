Культура
 

Датский принц сделал барабанщика Metallica рыцарем

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Ларс Ульрих
Ларс Ульрих

Барабанщик и один из основателей группы Metallica Ларс Ульрих был награжден датским рыцарским орденом Даннеброг. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте коллектива.

«Значит ли это, что мы теперь должны обращаться к нему сэр Ларс? Поздравляем с тем, что он был посвящен в рыцари принцем Дании Фредериком. Неплохо для сопливого юнца из Гентофте!» — говорится в публикации.

53-летний исполнитель, который родился в датском городе Гентофте, но в подростковом возрасте переехал в США, был награжден от имени королевы Маргрете II за вклад в музыку.

Орден Даннеброг — второй по значимости рыцарский орден в Дании, который был учрежден в 1671 году.

Metallica была основана в 1981 году Ульрихом и гитаристом и вокалистом Джеймсом Хэтфилдом. В дискографии команды 10 студийных альбомов.

Ульрих также участвовал в записи песни Return of the Vampire датской хэви-метал-группы Mercyful Fate.

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