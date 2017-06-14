Обвиняемый в убийстве четырех человек рассказал о голосах ацтеков в его голове

Житель Великих Лук, обвиняемый в убийстве четырех человек в Псковской области, рассказал, что слышал таинственные голоса незадолго до преступления. Об этом в среду, 14 июня, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«По утверждению обвиняемого, незадолго до трагических событий он испытал галлюцинации, во время которых слышал голоса "шумерской цивилизации ацтеков" и видел "металлического Хана", который якобы впоследствии и совершил убийства», — говорится в сообщении.

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Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц») с максимальным наказанием в виде пожизненного лишения свободы. Уголовное дело в отношении предполагаемого убийцы направлено в Псковский областной суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, 26 июля 2016 года обвиняемый в одной из деревень Невельского района Псковской области на почве неприязненных отношений убил четырех человек, с которыми распивал спиртное. При помощи топора и ножа он нанес погибшим в общей сложности не менее 17 ударов.