Видео: practical shooting / YouTube

Безрукий стрелок выступил на чемпионате мира по карабину в России. У 22-летнего Калеба (Хатнера) Кайла с рождения нет кистей рук, но, несмотря на недуг, он мастерски владеет пистолетом, ружьем и карабином — одним предплечьем Кайл удерживает оружие, другим нажимает на спуск.

«За что бы я ни брался, я старался делать это как можно лучше. Если кто-нибудь говорил, что я не смогу это сделать, я все равно это делал назло», — рассказывал о себе Кайл в интервью каналу Practical Shooting, отметив, что в ближайший год хочет стать первым инвалидом, добившимся титула грандмастера.

Во время выступлений спортсмен пользуется обычным оружием, применяя незначительные модификации вроде специальных захватов для магазинов и прилива для пистолета, который позволяет удерживать оружие двумя руками.

На чемпионате в России Кайл выступал в открытом классе и стал 103-м из 357 участников.

Основная часть чемпионата проходила в подмосковном парке «Патриот» с 4 по 11 июня. В нем принимали участие более 600 спортсменов из 41 страны. Соревнование обслуживали 120 судей из 20 стран.

Практическая стрельба как вид спорта зарегистрирована в России в 2006 году. Стрелки используют три основных вида оружия: пистолет, гладкоствольное ружье и карабин. Спортсмены ведут огонь из различных положений и на ходу. При определении победителя учитывается не только точность стрельбы, но и скорость выполнения упражнения, а также калибр оружия и мощность патрона.