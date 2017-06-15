Koenigsegg распродал все 1500-сильные гиперкары

Компания Koenigsegg распродала все 80 экземпляров гиперкара Regera. Машина может разгоняться до 440 километров в час. Об этом сообщает Top Gear.

Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой, которая состоит из пятилитрового твин-турбо мотора V8 и трех электрических двигателей. В сумме они могут развивать мощность до 1500 лошадиных сил. Первую «сотню» гиперкар способен набрать за 2,8 секунды, а на разгон до 400 километров в час у него уходит порядка 20 секунд.

Официальная премьера Regera прошла в рамках международного автосалона в Женеве в 2015 году. Со шведского название машины переводится как «господство», или «царствование». В продажу она поступила ограниченным тиражом.

Гиперкар оснащен трансмиссией Koenigsegg Direct Drive вместо традиционной коробки передач. Это, по словам экспертов, позволяет избежать потери мощности. На Regera установлено убирающееся антикрыло, также машина оснащена системой автоматического управления закрылками.