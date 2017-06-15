Британский фотограф Марио Тестино стал кавалером ордена Почетного легиона за благотворительную деятельность и вклад в мировую культуру. Об этом сообщает Vogue. Церемония награждения прошла в Лиме (Перу).

«Франция рада продемонстрировать свою признательность человеку, который вносит огромный вклад в развитие молодых перуанцев, а также в понимание искусства и культурного наследия их народа», — сказал французский посол Фабрис Морье.

Марио Тестино — британский фотограф перуанского происхождения, его работы публиковались в таких журналах, как Vogue и Vanity Fair, а в объектив его камеры попадали принцесса Диана, Кира Найтли, Мадонна, Леди Гага и другие.

Орден Почетного легиона был учрежден Наполеоном Бонапартом в 1802 году. Это одна из высших наград Франции. Принадлежность к ордену считается высшим знаком отличия, почета и официального признания особых заслуг перед страной. В разное время кавалерами ордена становились деятели культуры из разных стран: например, режиссер Такеши Китано, писательница Джоан Роулинг, актер Деннис Хоппер и другие.