Россия
 

Путин исключил превращение России в халифат

Перейти в «Мою Ленту»

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не допустит превращения страны в халифат. Об этом он сказал в фильме-интервью американского режиссера Оливера Стоуна, показанном на телеканале Showtime. Слова главы государства приводит РИА Новости в четверг, 15 июня.

Путин отметил, что ни одна мировая религия не может быть источником зла. «И в исламе много направлений, течений. Два основных — шииты, сунниты. Мы видим, что между ними есть глубокие противоречия. Я думаю, что это все-таки должно быть когда-то преодолено», — подчеркнул он.

На вопрос Стоуна, возможен ли сценарий при котором «Москва будет халифатом», Путин ответил отрицательно. «Смотрите, как бы Вашингтон в халифат не превратился», — предостерег российский президент.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Последние новости
Умер актер Алексей Баталов
Названа весовая категория боя Мэйуэзер — Макгрегор
Путин назвал численность боевиков «Исламского государства»
Аэропорт Брюсселя Завентем несколько часов был закрыт из-за короткого замыкания
Глава ЦИК исключила регистрацию Навального кандидатом в президенты
Силуанов прокомментировал решение ФРС повысить базовую ставку
Путин заявил о готовности России защищать Крым всеми доступными средствами
Другие материалы рубрики
Россия14:2014 июня
Жерар Депардье

«И пусть отсохнут мои руки и ноги»

«Лента.ру» предлагает оценить первые варианты клятв на вступление в гражданство
21:5214 июня

При взрыве на железнодорожной платформе на севере Москвы пострадал ребенок

12:3814 июня

Две восьмиклассницы подрались на дискотеке и попали в больницу

05:44Сегодня

Путин заявил о готовности России защищать Крым всеми доступными средствами

Россия00:0614 июня

«Сына сильно изменила моя болезнь»

Как помочь детям, у которых тяжело и неизлечимо заболели родители
18:5414 июня

В Подмосковье подсчитали число подключенных к газу объектов

20:0214 июня

Беременная женщина с ребенком жила под Пензой на 800 рублей в месяц

10:4714 июня

Московский риэлтор с травматом отбился от грабителей  

Россия00:0811 июня

Комсомол ответил «есть»

Почему функционеры ВЛКСМ стали преуспевающими бизнесменами
18:0714 июня

Грузовик врезался в колонну велосипедистов на трассе в Чувашии

18:2614 июня

В Госдуме списали на галлюцинации демографические обвинения Киева

17:5814 июня

Путину предложили выдавать паспорта подросткам после присяги Отечеству

Россия
Жерар Депардье«И пусть отсохнут мои руки и ноги»
«Лента.ру» предлагает оценить первые варианты клятв на вступление в гражданство
«Сына сильно изменила моя болезнь»
Как помочь детям, у которых тяжело и неизлечимо заболели родители
Владимир ПутинВремя прямить
С задержкой на два месяца Путин снова выходит на линию
При взрыве на железнодорожной платформе на севере Москвы пострадал ребенок
Путин заявил о готовности России защищать Крым всеми доступными средствами
В Подмосковье подсчитали число подключенных к газу объектов
Беременная женщина с ребенком жила под Пензой на 800 рублей в месяц
Все материалы
Мир
Armenian Genocide«Уничтожить их полностью, убивая и обращая в рабство»
Почему не всякую массовую резню можно назвать геноцидом
Джаред КушнерБольшой Кушнер
Взлеты и падения семьи «серого кардинала» администрации Дональда Трампа
АкихитоУвядшая хризантема
Что заставило японского императора Акихито просить разрешения покинуть трон
Спецпрокурор США заподозрил Трампа в препятствии правосудию
Путин рассказал об обсуждении Украины с Обамой
Роберт МугабеЧерный властелин
До чего довел Зимбабве бессменный президент Мугабе
США обеспокоились сближением России и Турции
Все материалы
Бывший СССР
Тяжело в ученьях
Почему соседи Минска и Москвы так боятся военных маневров в Союзном государстве
Глава МИД Украины подтвердил предстоящую встречу Трампа и Порошенко‍
Войцех Бальчун не только глава «Укразилизныци», но и фронтмен рок-группы «Chemia»Задний ход
Почему возглавившему украинские железные дороги поляку грозят отставкой
В ЛНР рассказали о подготовке США и Канадой украинских диверсантов
Путин обвинил США и ЕС в поддержке госпереворота на Украине
Президент Литвы купила украинским военным в Донбассе перископ
Порошенко отказался прекращать АТО в Донбассе
Все материалы
Финансы
Эльвира Набиуллина В тисках Федрезерва
Как рубль оказался между молотом Банка России и наковальней ФРС США
Силуанов прокомментировал решение ФРС повысить базовую ставку
В поход за евро
Что может принести украинской экономике безвизовый режим с ЕС
ФРС США повысила базовую ставку второй раз за год
В Бишкеке опровергли информацию о выпуске киргизской криптовалюты
Цена на нефть упала до минимума за месяц
ЦБ представит новые ограничения по микрозаймам
Все материалы
Бизнес
Топливный баланс
Оптовые цены на бензин снизились, но бизнесу не удастся сократить издержки
Залог свободы
В России предлагают создать фонд для вызволения арестованных предпринимателей
Съехавшие с рынка
Могут ли вернуться ушедшие из России автобренды
Apple согласилась ремонтировать iPhone в России
Киев нашел способ заблокировать поставки донбасского угля в Европу
Средняя цена литра бензина Аи-95 в России превысила 40 рублей
Суд признал незаконной выплату вознаграждений бывшему руководству «Башнефти»
Все материалы
Силовые структуры
Корвет проекта 20380 «Бойкий»«Ракета не летает — проблемы корабелов»
Мнение главы ОСК о делах с гособоронзаказом в кораблестроении
Макет перехватчика GBIПротиворакетные игры
Чем США хотят отражать ракетную угрозу
Посаженая мать
Как желание помочь наркозависимой дочери привело москвичку в СИЗО
Суд продлил арест бывшего главы Коми Гайзера до 19 сентября
Катар закупил у США истребители F-15 на 12 миллиардов долларов
На авиашоу во Франции разбили самолет времен Второй мировой войны
На месте дома кратовского стрелка найдены обгоревшие человеческие останки
Все материалы
Наука и техника
Адское палево
Древнее Солнце оказалось гигантской звездой
Тренажерный зал санатория «Центросоюз», Кисловодск, 1949 годУпражнения с бревном
Как Ленин заставил Советский Союз заниматься спортом
Слишком душно
Главные премьеры и разочарования игровой выставки E3
Бассейну Амазонки предрекли скорое уничтожение
НАСА обновило карту «Звезды смерти»
МГУ вошел в 30 лучших вузов мира рейтинга THE
Взрыв сухого льда показали на видео
Все материалы
Спорт
Атлантический циклон
Почему соперник сборной России команда Португалии — это не только Криштиану
Воины маори
Почему россиянам стоит бояться встречи с Новой Зеландией на Кубке конфедераций
Пара разыграла неудачное предложение руки и сердца во время бейсбольного матча
В Казани нарисовали трехэтажный портрет Роналду
Мэйуэзер официально объявил о бое с Макгрегором
Слуцкий обратился к болельщикам «Халл Сити» на английском
Двукратная олимпийская чемпионка по гимнастике Мустафина стала мамой
Все материалы
Культура
Всех вылечат
«Кинотавр»-2017: «Аритмия» Бориса Хлебникова и итоги фестиваля
«У нас есть все, кроме денег»
Сергей Чупринин об исчезновении толстых литературных журналов
Il Volo«Мои друзья — хулиганы и смутьяны»
В Москву едет главная надежда итальянской эстрады — трио Il Volo
Режиссер извинился за «Бэтмена и Робина» через 20 лет после выхода фильма
Мединский пообещал карать за мат в произведениях искусства
Датский принц сделал барабанщика Metallica рыцарем
Кобзону и двум чабанам воздвигнут памятники за три миллиона
Все материалы
Интернет и СМИ
С подключением
Какие ужасы ждут дорвавшихся до интернета азиатов
В сети позавидовали сорвавшему куш в автомате по продаже еды
Не Навальный, а Нэвэльный
За что школьники так любят Алексея Навального
Модель разоблачила свои идеальные снимки в Instagram
Студенты согласились «слить» данные друзей за пиццу
Звездам Instagram разрешили показать своих спонсоров
Соловьев назвал участников акции на Тверской «вечными 2 процентами дерьма»
Все материалы
Ценности
Джинсы Neil Baret, бомбер Christopher Kane, майка Balmain, рубашка Saint Laurent, кеды Adidas by Alexander Wang. Одежда и обувь из новой коллекции ЦУМа«Главное — чтобы было на кого закинуть ногу»
Социопат Мот понял, что не бессмертный и нашел свободу в семейной жизни
«Бензин на Ближнем Востоке очень плохого качества»
Роберт Уорд: автослесарь, которого могут вызвать к королеве Великобритании
Вызывает Лондон
Режущие инструменты и прочие сюрпризы Недели мужской моды в столице Британии
Audi показал самую мощную серийную модель в истории марки
Поппи Делевинь запустила дебютную коллекцию для Jo Malone London
Koenigsegg распродал все 1500-сильные гиперкары
Кристиан Лубутен поддержал турнир по поло на велосипедах на Pitti Uomo
Все материалы
Путешествия
Перелет с сюрпризом
15 секретов авиапутешествий, о которых вы не знали
«Оленя замочим, крови попьем…»
Что нужно сделать, чтобы почувствовать себя настоящим ханты
Аня Бушуева: «Хорошие и плохие вина есть везде»
Как не ошибиться с выбором вина в Испании
Россиянина задержали в аэропорту Индии за перевозку патронов в птичьем гнезде
Молодожены отправились в трехмесячное путешествие по миру ради свадебных снимков
Умирающую полураздетую пассажирку в течение часа пытались спасти в аэропорту США
Любопытная пассажирка открыла дверь аварийного выхода в лайнере перед взлетом
Все материалы
Из жизни
Будь мужчиной
Чтобы достичь успеха, этим женщинам пришлось на время сменить пол
Изабель Лагаси и Мелина РобержДевушки, море и чемодан кокаина
Как модели и королевы красоты становятся наркокурьерами
Накрашенная и страшная
Девушки-гримеры пугают поклонников кровью и расчлененкой
Подруги с альбинизмом из Австралии прославились в сети
Ограбивший банк из-за ссоры с женой американец отделался домашним арестом
В Нью-Йорке 20 тысяч пчел заблокировали вход в небоскреб
Коровы затоптали британского миллионера
Все материалы
Тест: «немец» или «кореец»?
Угадываем страну происхождения автомобиля по деталям
Самые узкие машины в мире
Да, они слишком узкие, но еще не мотоциклы
Бюджетные машины, о которых вы не слышали
Шесть недорогих автомобилей для РФ и ни одного «китайца»
Гиперкар Mercedes-AMG
Станет ли секретный Mercedes-AMG за 2 миллиона евро главной премьерой года
Белорусы предложили туристам собирать тракторы и кататься на них
Британцы сделали Land Rover с мотором BMW M3 и полным приводом Porsche
Швейцарцы обвинили соведущего Джереми Кларксона в порче репутации автоспорта
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы