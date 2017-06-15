Путин исключил превращение России в халифат

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не допустит превращения страны в халифат. Об этом он сказал в фильме-интервью американского режиссера Оливера Стоуна, показанном на телеканале Showtime. Слова главы государства приводит РИА Новости в четверг, 15 июня.

Путин отметил, что ни одна мировая религия не может быть источником зла. «И в исламе много направлений, течений. Два основных — шииты, сунниты. Мы видим, что между ними есть глубокие противоречия. Я думаю, что это все-таки должно быть когда-то преодолено», — подчеркнул он.

На вопрос Стоуна, возможен ли сценарий при котором «Москва будет халифатом», Путин ответил отрицательно. «Смотрите, как бы Вашингтон в халифат не превратился», — предостерег российский президент.