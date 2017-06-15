Польского премьера раскритиковали за речь о мигрантах в Освенциме

Польского премьер-министра Беату Шидло раскритиковали за речь, которую она произнесла в концлагере Освенцим. Об этом сообщает BBC News.

Выступая на памятной церемонии в бывшем лагере смерти, глава правительства заявила: «В нынешние неспокойные времена Освенцим являет для нас урок и учит нас тому, что для защиты безопасности страны и жизней граждан должно быть сделано все возможное».

Материалы по теме Польша расколотая Политика Качиньского вызывает массовые протесты внутри страны и раздражение в ЕС

Оппозиция немедленно обвинила политика в том, что она пыталась таким образом оправдать антимигрантскую политику своего кабинета и «заставить поляков бояться мигрантов». Президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что «польский премьер-министр не имеет права произносить подобные слова в таком месте».

Пресс-служба правительства в ответ объяснила, что высказывание Шидло было вырвано из контекста. «Если понадобится, критики в любом комментарии найдут к чему придраться», — пожаловался пресс-секретарь кабинета Рафал Бохенек. Тем не менее сообщение с цитатой из речи премьера было немедленно удалено из микроблога правящей партии «Право и справедливость».

Речь Беаты Шидло в Освенциме была приурочена к 77-й годовщине прибытия в лагерь первого эшелона с польскими и еврейскими узниками. В конце траурной церемонии премьер подписала распоряжение о строительстве в Освенциме нового музея.