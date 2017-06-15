Путин назвал украинских националистов бегающими со свастикой придурками

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии назвал украинских националистов «придурками, которые бегают со свастикой». Это прозвучало в ответе на вопрос о цитировании президентом Украины Петром Порошенко стихотворения Михаила Лермонтова «Прощай, немытая Россия».

Путин напомнил, что Лермонтов ехал в действующую армию на Кавказ. «Он переезжал из одной части в другую часть Российской Империи», — отметил он. Президент в шутку предположил, что «Петр Алексеевич таким образом подает сигналы, что он тоже никуда не собирается».

«Он делает это тонко, с оглядкой на ура-патриотов и националистов, придурков, которые бегают со свастикой. И он нам говорит: "Ребята, у меня там интересы в России есть, я никуда не собираюсь"», — заключил глава государства.

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11 июня Порошенко в честь начала действия безвизового режима между страной и Евросоюзом процитировал стихотворение Лермонтова. «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ», — декламировал украинский лидер. Он отметил, что начало действия безвиза символизирует окончательный разрыв «с Российской империей, а украинского демократического мира — с авторитарным "русским миром"».

Днем ранее президент Украины запустил таймер обратного отсчета до отмены визового режима.

Предложение предоставить Украине безвизовый режим с ЕС было поддержано Европарламентом в апреле. Документ также подписали президент Европарламента и представитель страны — председателя Евросоюза (Мальты).

После начала действия соглашения граждане Украины смогут находиться в Шенгенской зоне не более 90 дней в течение полугода. На работу и учебу в ЕС новые правила не распространяются.

