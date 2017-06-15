Чиновников обвинили в срыве туристического проекта на 3,6 миллиарда рублей

Счетная палата (СП) пришла к выводу, что Ростуризм не завершил создание 16 туристических кластеров, что необходимо было сделать в 2016 году. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Как отмечают в СП, в прошлом году федеральное агентство получило 3,6 миллиарда рублей на данный проект в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) «Развитие внутреннего и въездного туризма». Чиновники освоили 99,6 процента от этой суммы, однако работы не были выполнены полностью.
Так, из 25 объектов обеспечивающей инфраструктуры кластеров в эксплуатацию в 2016 году ввели только 11. Соответствующий показатель для туристской инфраструктуры составил 68 объектов (при плане в 97). Основная причина этого — срыв сроков подрядчиками.
Кроме того, в СП выявили нарушения при выделении Ростуризмом субсидий для реализации упомянутой ФЦП. К примеру, федеральное агентство заключило с регионами десять соглашений о предоставлении средств на общую сумму 2,4 миллиарда рублей.
Однако при этом в данных контрактах отсутствовали способы обеспечения исполнения обязательств, к примеру, предоставление банковской гарантии, подчеркнули представители СП.
В федеральном агентстве претензии СП опровергли, назвав их некорректными. «Понятия "завершение строительства кластера" в федеральной целевой программе нет. Есть мероприятия, которые реализуются. Кластеры созданы, действуют и принимают туристов», — пояснили чиновники.
Реализация ФЦП по туризму рассчитана на 2011-2018 годы. В 2016 году в России велась работа над созданием кластеров в Кемеровской, Ивановской, Тверской областях, Карелии и других регионах страны.