Чиновников обвинили в срыве туристического проекта на 3,6 миллиарда рублей

Счетная палата (СП) пришла к выводу, что Ростуризм не завершил создание 16 туристических кластеров, что необходимо было сделать в 2016 году. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечают в СП, в прошлом году федеральное агентство получило 3,6 миллиарда рублей на данный проект в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) «Развитие внутреннего и въездного туризма». Чиновники освоили 99,6 процента от этой суммы, однако работы не были выполнены полностью.

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Так, из 25 объектов обеспечивающей инфраструктуры кластеров в эксплуатацию в 2016 году ввели только 11. Соответствующий показатель для туристской инфраструктуры составил 68 объектов (при плане в 97). Основная причина этого — срыв сроков подрядчиками.

Кроме того, в СП выявили нарушения при выделении Ростуризмом субсидий для реализации упомянутой ФЦП. К примеру, федеральное агентство заключило с регионами десять соглашений о предоставлении средств на общую сумму 2,4 миллиарда рублей.

Однако при этом в данных контрактах отсутствовали способы обеспечения исполнения обязательств, к примеру, предоставление банковской гарантии, подчеркнули представители СП.

В федеральном агентстве претензии СП опровергли, назвав их некорректными. «Понятия "завершение строительства кластера" в федеральной целевой программе нет. Есть мероприятия, которые реализуются. Кластеры созданы, действуют и принимают туристов», — пояснили чиновники.

Реализация ФЦП по туризму рассчитана на 2011-2018 годы. В 2016 году в России велась работа над созданием кластеров в Кемеровской, Ивановской, Тверской областях, Карелии и других регионах страны.

