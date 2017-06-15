Мэр Николаева объяснил побег от полиции через окно суперспособностями

Мэр Николаева Александр Сенкевич объяснил побег от стражей порядка, пришедших к нему в приемную 14 июня для вручения протокола об административном правонарушении, своими суперспособностями. Об этом в четверг, 15 июня, сообщает ТСН.

«Я — супермен! Я не буду скрывать: я не выходил из своего кабинета через парадную дверь», — признался градоначальник. Он добавил, что не перелезал через балкон, а покинул здание мэрии через имеющийся на втором этаже проход.

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14 июня стало известно, что подозреваемый в коррупционных действиях мэр Николаева сбежал от полицейских через окно своего кабинета. «Чтобы избежать встречи с правоохранителями, Сенкевич перелез через окно своего кабинета на балкон левого крыла мэрии и оказался в соседнем кабинете. После чего глава города покинул здание Николаевского горсовета», — отмечали местные СМИ.

Сообщалось, что протокол на Сенкевича составили из-за того, что он не уведомил о конфликте интересов при голосовании сессии горсовета за присвоение ему должностного ранга служащего местного самоуправления и определения условий оплаты труда. Привлечь Сенкевича к ответственности потребовало всеукраинское движение по борьбе с политической коррупцией «Под контролем».