Конгрессмены рассказали об угрозах в свой адрес после стрельбы в Вирджинии

Член Палаты представителей Конгресса США Клаудия Тенни (Claudia Tenney) сообщила о получении анонимного электронного письма с угрозой после того, как в городе Александрия (штат Вирджиния) была обстреляна группа республиканцев. Об этом сообщает агентство Associated Press.

По ее словам, в теме письма было написано «Минус один, осталось 216». В Палате представителей заседают 238 республиканцев, но именно 217 из них проголосовали за отмену Obamacare — закона, позволившего более чем 25 миллионам ранее не застрахованных лиц обеспечить себе медицинское обслуживание.

Две недели назад, отмечает агенство, полиция взяла под усиленную охрану сенатора-демократа Эла Грина после того, как в его офис начали поступать анонимные звонки с угрозами. Грин призывал начать процедуру импичмента в отношении действующего президента Дональба Трампа.

14 июня некий Джеймс Ходжкинсон открыл стрельбу на бейсбольной площадке в Александрии. Перед этим он спросил у собравшихся на площадке людей, кто тренируется — республиканцы или демократы. В это время там находились члены Конгресса от правящей Республиканской партии — всего около 15-20 человек. Он выпустил от 50 до 100 пуль. В результате конгрессмен Стив Скэлис — координатор фракции Республиканской партии в палате представителей Конгресса США — был ранен в бедро. Подоспевшие полицейские ответным огнем ранили преступника, позднее он умер в больнице.

На жизни членов Конгресса покушались редко. В 2011 году преступник выстрелил в конгрессмена-демократа Габби Гиффорда. От ранения в голову тот скончался. Помимо политика, жертвами стрелка стали шесть человек. Еще один инцидент произошел в 1968 году, когда был убит сенатор Роберт Ф. Кеннеди, баллотировавшийся на пост президента.

Еще двое конгрессменов были убиты за пределами США.