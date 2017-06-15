Кончаловский получил награду за вклад в еврейское кино

Российский режиссер Андрей Кончаловский получил приз «За выдающийся вклад в развитие еврейского кино в России». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 15 июня.

Награждение прошло в рамках 3-го Московского Еврейского кинофестиваля, где кинематографист представил свой фильм «Рай».

Премию вручил президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер.

Фестиваль начался 12 июня и закончится 20-го. В программу вошли такие картины, как «Вчерашний расцвет», «Наши евреи», «Закон», «Женская история» и «Парк Левински».

Премьера «Рая» Кончаловского состоялась в сентябре 2016-го на 73-м международном Венецианском кинофестивале. Лента получила награду «Серебряный лев». Картина была также удостоена премии «Ника» как лучший фильм и приза «Золотой орел» в номинации «Лучший игровой фильм».