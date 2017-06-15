Захарова рассказала о мистической истории с поздравлением от США

Посольство США в Москве не передавало российским госорганам поздравление с Днем России. Об этом, как передает ТАСС, заявила в четверг, 15 июня, официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что в Москве на историю с поздравлением от США обратили внимание после «странных заявлений» Вашингтона. «После того что мы услышали, действительно стало интересно, и поняли, что история мистическая. Пришлось этим вопросом заняться», — подчеркнула дипломат. Представитель МИД пояснила, что обычно американцы в «неформальной манере» размещали подобные поздравления на сайте Госдепа, что «в принципе не соответствует общепринятой дипломатической практике».

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В этом году порядки поменялись, продолжила Захарова, добавив, что, по словам сотрудников Госдепартамента, теперь такие послания вручаются через посольства США. Однако оказалось, что американское диппредставительство в Москве «никакого поздравления российским госорганам не передавало». При этом, обратила внимание Захарова, на сайте Госдепа продолжают вывешиваться поздравительные обращения к другим странам.

«Может быть, в условиях глобальной антироссийской паники они в буквальном смысле боятся какие-то добрые слова сказать в адрес России, — предположила представитель МИД. — Как вы понимаете, мы это все переживем, как всегда с улыбкой, но что-то они там запутались все».

Ранее в российском посольстве в Вашингтоне заметили, что США впервые не прислали поздравление с Днем России, который отмечается 12 июня. Госдепартамент затем пояснил, что при администрации Дональда Трампа был принят новый подход: «Мы больше не распространяем поздравления в качестве пресс-релизов. Но мы размещаем их у себя на сайте. Официально же они вручаются через наши посольства».