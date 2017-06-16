В Австралии полиция осадила дом с вооруженным мужчиной и четырьмя детьми внутри

В австралийском Мельбурне полиция осадила дом, в котором заперся вооруженный мужчина. Об этом сообщает The Australian.

Спецоперация проходит в Эппинге — одном из пригородов Мельбурна. 26-летний местный житель, вооруженный пистолетом, сбежал от полиции, которая пыталась его арестовать в рамках одного из расследований, и заперся в доме. Кроме него, там же находятся женщина и четыре ребенка. Как утверждают стражи порядка, это не захват заложников — они отказываются выходить и заявляют, что остаются в доме добровольно. Полиция перекрыла все прилегающие улицы.