В России разрешат использовать белорусские водительские права

Выданные в Белоруссии водительские удостоверения с 1 июля будут использоваться в России несмотря на закон, запрещающий владельцам иностранных или международных прав работать профессиональными водителями. Об этом сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев, его слова приводит РИА Новости.

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Глава правительства отметил, что это станет важным событием для тех, кто занимается перевозками.

В России с 1 июня вступил в силу запрет на работу профессиональными водителями лицам с иностранными правами. Закон должен был действовать еще с 2014 года, но из-за присоединения Крыма к России его вступление в силу отложили до 2017-го, чтобы дать жителям полуострова время на обмен документов.